La Juve fa 2-2 con il Barcellona: super Kean, Vlahovic a riposo

PRIMO TEMPO Sperimenta, Massimiliano Allegri. E comincia a riflettere - e collaudare - una Juventus che possa/debba giocoforza fare a meno di Paul Pogba almeno per uno o due mesi. E dunque via con i casting per la sostituzione. Ieri è toccato a Locatelli, al 1', giostrare laddove ci starebbe il francese se solo non fosse alle prese con i guai al menisco. Mediana a tre, infatti, completata da Rovella (e poi magari Paredes? Chissà...) e Zakaria. In difesa - davanti a Szczesny - ecco Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Tridente offensivo: Cuadrado, Kean e Di Maria. Barcellona speculare con il 4-3-3: Xavi Hernandez punta sul tridente con Dembelé, Lewandowski, Aubameyang. La prima occasione porta la firma di Dembelé, per il Barcellona. Trattasi di una sorta di trailer del film che sta per partire: protagonista assoluto è il francese. Che da lì in poi imperverserà. La Juventus comunque non sta a guardare e risponde in primis con la verve di Angel Di Maria. L'argentino ci prova al 10' (esterno da pochi metri che Ter Stegen blocca abbastanza facilmente), ci prova al 15' (stavolta conclusione da fuori) e ci prova al 17' (bella iniziativa di Cuadrado che serve il Fideo il quale però tarda a concludere). Ancora Di Maria trascinatore al 26', quando serve cioè a Kean un pallone bello-bello da insaccare, peccato che Eric Garcia riesca ad intervenire d'anticipo.

LEWA CI PROVA Sul versante blaugrana si segnalano un conclusione sopra la traversa di Lewandowski e due tiri di poco fuori misura di Kessie e Aubameyang. Trattasi di un crescendo che accompagna al Dembelé-time: al 35' il francese salta come birilli sia Cuadrado sia Alex Sandro e poi in diagonale beffa Szczesny. Più o meno la stessa cosa farà al 40' (questa volta ad arrendersi sono Cuadrado e Locatelli). Fortuna per la Juventus che poco prima anche Moise Kean avesse fatto la sua parte, siglando il momentaneo 1-1. Ottima azione. Locatelli innesca per Cuadrado che mette in mezzo: Kean è bravissimo ad insaccare anticipando Eric Garcia.

SECONDO TEMPO Nella ripresa Allegri dà un po' di spazio a Perin e inserisce Gatti, per cominciare. La Juve tira fuori gli artigli, di nuovo. E c'è ancora Kean a risolvere la situazione. Lo fa all'8': ci mettono la zampa Di Maria, poi Zakaria e Locatelli sino alla conclusione di Kean, con Pena che esce vanamente. La partita resta sfiziosa, con occasioni da una parte (blaugrana) di più e dall'altra (bianconera) di meno. E pure cambi, da una parte e dall'altra. Lewandowski alto, Rapinha traversa (su punizione), Ansu Fati (traversa). Su punizione ci prova anche l'ex bianconero Pjanic, ma non prende bene la mira. La Juventus - a quel punto un po' prima squadra e un po' Under 23 - rinuncia mano a mano ad ambizioni offensive e si chiude nella propria metà campo. Con efficacia, comunque, visto che il punteggio resta invariato. Anche grazie ad un doppio paratone di Perin su Depay.

LE FORMAZIONI

Barcellona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garçia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Busquets, Kessie; Dembélé, Lewandowski, Aubameyang.

A disposizione: Dest, Piqué, Depay, Ansu Fati, Pena, Pjanic, De Jong, Raphinha, Collado, Tenas, Torre, Abde, Balde, Casado, Gavi. All. Xavi

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rovella, Zakaria, Di Maria, Kean, Cuadrado.