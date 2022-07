Juve, Kean: "Per Allegri gioco ovunque. Di Maria? Ha un altro passo"

DALLAS (Texas) - Moise Kean è stato il grande protagonista dell'amichevole pareggiata per 2-2 dalla Juventus contro il Barcellona. Una sua doppieta ha permesso infatti ai bianconeri di rispondere ai due gol di Dembélé per i blaugrana e uscire imbattuti dalla sfida a Dallas, in Texas: "Non è stato facile stasera, faceva molto caldo e abbiamo un po' pagato il lavoro intenso di questi giorni. Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il mister, da esterno o da punta. Di Maria? Ha un altro passo, potrà darci molto quest'anno".