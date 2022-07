DALLAS - "Ottima partita contro una squadra difficile, continuiamo a lavorare!". Sono le parole tramite Instagram di Leonardo Bonucci, che ha commentato così il pareggio per 2-2 contro il Barcellona grazie alla doppietta di Kean. Il difensore bianconero ha caricato l'ambiente per l'ultima amichevole del tour estivo negli Stati Uniti, ovvero quella contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Rose Bowl Stadium di Los Angeles in programma il 30 luglio.