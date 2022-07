Juve, Miretti lavora anche in vacanza: allenamenti al campetto!

I primi allenamenti stagionali di Fabio Miretti sono scanditi da una sequenza di «Giusto!». Ogni progressione e ogni ripetuta è scrupolosamente cronometrata per verificare che la tabella di marcia della seduta venga rispettata. Mai troppo lenta, mai troppo veloce: «Giusto!». L'approvazione si propaga distintamente nell'aria appesantita dall'afa di un luglio quantomai torrido, perché il contesto in cui muove i primi passi della nuova stagione l'astro nascente della Juventus è decisamente singolare. Quanto di più distante dalle luci e dallo sfarzo che hanno accolto i suoi compagni a Las Vegas, all'albeggiare della tournée americana. Quanto di più distante dall'abituale quartier generale della Continassa , anche. Perché il centrocampista classe 2003 , ufficialmente, sarebbe ancora in vacanza, dopo le fatiche di una lunga estate terminata con l'Europeo Under 19 in azzurro e il diploma con 74/100 al J College. Miretti invece ha voluto serrare i tempi, bruciare le tappe. E tornare in campo: anche se da solo, anche se a Revello , piccolo paese all'imbocco della Valle Po, a quattro passi da quella Saluzzo che gli ha dato i natali e che ancora oggi ospita la sua famiglia. «Ma allenarci sotto casa è diventato impossibile, così ho sondato il terreno in qualche campo sportivo più appartato nel circondario – sospira papà Livio, che a bordo campo non si perde un allungo del figlio –. Anche andare al ristorante ormai è complicato, soprattutto in questi giorni in cui tutti sanno che Fabio è a casa: viene preso d'assalto per un selfie o un autografo e, giustamente, lui ai bambini non dice mai di no».

Così la scelta per questa settimana di lavoro ad anticipare il rientro ufficiale del 3 agosto, per le visite di rito al J Medical alla vigilia del vernissage a Villar Perosa, è ricaduta su Revello, abituale terreno di gioco della locale squadra di Terza Categoria. Che a Miretti ha messo a disposizione il campo e anche il portiere. «Per me è un’esperienza incredibile, tra le sue conclusioni e quelle ricevo di solito dai miei compagni c'è davvero un abisso – sgrana gli occhi Samuele Turco, 16 anni e un imminente futuro nella prima squadra del suo paese –. Quello che mi sta impressionando di più è la potenza dei tiri, anche se centrali sono costretto a mettere i pugni o i piedi per non farmi male. E poi girano all'ultimo, li carica di un effetto che non avevo mai visto prima. Mi ha sfidato anche a colpire la traversa dal limite dell'area. Com'è andata? Io ne ho presa una, ma delle sue ho perso il conto. Però conserverò il ricordo di avergli parato un rigore, almeno uno tra tanti! A fine allenamento gli ho chiesto se non è in soggezione a giocare in mezzo a tanti campioni, ma mi ha risposto che in realtà si diverte molto e che non vede l'ora di tornare in gruppo». E proprio per farlo già tirato a lucido, il “canterano” bianconero si sta imponendo un rigido menù: un paio d'ore di lavoro al giorno, all'ombra del campanile di Revello, al mattino presto o verso sera per evitare le ore più calde. Riscaldamento, sessione atletica e poi conclusioni e lavori con la palla grazie a sparring partner che, in alcuni casi, sono gli amici di sempre con cui è cresciuto da ragazzo. «Avrebbe voluto partecipare alla tournée americana – confida ancora papà Livio –, ma sono praticamente tre anni che non si ferma: gli è stato consigliato di rifiatare e lui, anche se un po' controvoglia, ha ascoltato». Così dopo aver conseguito il diploma è andato in vacanza a Ibiza e, ora, ha ripreso a lavorare per farsi trovare pronto in vista di un avvio di stagione quanto mai esigente. Con corse e conclusioni nella tranquillità e nella discrezione di Revello, dove gli è in ogni caso impossibile sfuggire almeno a un'improvvisata sessione di autografi con i più piccoli che lo attendono con gli occhi sgranati al di là della recinzione.