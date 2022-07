Morata, Werner, Arnautovic, Belotti: Juve su più piste. Pogba a Lione e Paredes...

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport parliamo di Juventus e della situazione attaccanti. Alvaro Morata ritorna all’ovile? Ne discutiamo con Filippo Cornacchia: «Un attaccante la Juve lo ha già riacquistato: è Moise Kean che sta facendo di tutto per tornare in forma, anche più magro di 6 chili, ma non è ancora detto che rimanga. Poi c’è un nome su tutto: quello di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid nelle ultime ore lo ha tolto dal mercato: strategia? La Juve lo vuole in prestito, i Colchoneros sono disposti solo alla cessione. Però il mercato è lungo e c’è spazio per riavvicinarsi nella formula. Nel frattempo, il ds Cherubini, che non è andato negli Usa, continua a sondare le possibili alternative: Timo Werner in uscita dal Chelsea, Marko Arnautovic del Bologna e l’ex capitano granata Andrea Belotti, finché non trova squadra».