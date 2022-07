Juve, è una Primavera alla Montero: pronta a tutto

Un successo per 1-0 arrivato grazie al primo graffio di Yildiz, talentuoso rifinitore classe 2005 che in estate la Juventus ha strappato a parametro zero al Bayern Monaco superando la concorrenza del Barcellona. Il turco nato in Germania ha subito sfornato diversi elementi del proprio bagaglio tecnico, dalla capacità di spaccare le azioni palla al piede all'istinto di verticalizzare appena possibile, trovando la via del gol con una potente conclusione al volo dal limite dell'area appena “sporcata” dalla deviazione di un difensore. Tanto è bastato a Montero per conquistare i primi tre punti della kermesse, che vedrà tornare in campo i bianconeri oggi contro i danesi del Silkeborg (ore 18.30) e domani contro i tedeschi del Karlsruher (ore 12).