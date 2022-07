Juve, Del Piero: "Felice che i bianconeri siano in Usa. Vlahovic impressionante. Di Maria? Fantastico"

"Sono felice che siano venuti qui a prendere un po' di fresco viste le temperature che ci sono a Torino. Sono molto felice di ritrovare un po' di amici e vedere un po' la squadra in questo momento della preparazione che è sempre un momento delicato ed entusiasmante perché scopri i volti nuovi. Ieri all'allenamento ci siamo divertiti". È un Alessandro Del Piero raggiante quello che ha parlato al canale Twitch della Juventus. L'ex numero 10 bianconero ha infatti fatto visita ai suoi ex compagni e a quello che è, e rimane, il più grande amore calcistico, impegnato in tournée nella 'sua' Los Angeles. Tra i vari temi toccati, Del Piero assicura che, a oggi, non c'è un giocatore in cui si rivede: "No quando guardo un giocatore non penso a quello o a chi potrebbe assomigliarmi. Penso ai giocatori che ti attraggono o fanno qualcosa di diverso e hanno quel qualcosa in più, assicura Pinturicchio. Sui giocatori dell'attuale Juve invece, sono tanti i profili di altissimo livello nella rosa dei bianconeri, Chiesa e Vlahovic su tutti: "Ci sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie ed entusiasmanti. Gli ho potuti conoscere e tanti hanno quell'attitudine giusta per poter fare bene e per capire qual è il peso di questa maglia. Ovviamente mi viene in mente Chiesa che ha fatto una stagione straordinaria fino all'infortunio e colgo l'occasione per fargli un in bocca al lupo di pronto rientro e tutti non vedono l'ora di rivederlo. Vlahovic mi ha impressionato in maniera molto positiva. Cuadrado, poi c'è Bonucci, ma devo dire che questa cosa di essere sempre lì non facile perché questo è quello che ti chiede la Juve".

Juve, flashback Del Piero: "Boniperti? Un mostro sacro!" Tra un argomento e l'altro, non manca il momento amarcord con Del Piero che rievoca una figura mitologica per l'universo bianconero, Giampiero Boniperti: "Lo ricordo sempre con tanto affetto. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere parte della sua famiglia che è eccezionale", racconta Alex che ricorda di aver incontrato l'ex leggenda juventina, per la prima volta, a sedici anni: "Il primo incontro è stato a sedici anni con un personaggio come Boniperti che ti invita in camera sua perché stavamo per concludere questa trattativa e per me era tutto nuovo, ero in ragazzino. Gli incontri con lui come sempre durano poco ed era ad Udine prima di una partita Udinese-Juve". Un uomo di un'altra epoca che invitava spesso Del Piero a tagliarsi i capelli prima di incontrarlo: "Per me è stato e sarà sempre un mostro sacro in tutto non solo come tutto ma come icona della Juventus" - afferma Del Piero - "Ha dato a tutti me compreso quello che significa questa squadra e tutti lo ricordano così". Juve, ringrazia Buffon: Di Maria è uno dei motivi