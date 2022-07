Diretta Juve-Real Madrid ore 4: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle 4 di notte italiane tra sabato e domenica la Juve sfida il Real Madrid nell'ultima amichevole del tour estivo in America. A Los Angeles i bianconeri di Massimiliano Allegri potranno testare i passi avanti fatti durante la preparazione contro un avversario di altissimo livello: una partita da Champions insomma. Di Maria e compagni, dopo aver battuto 2-0 il Deportivo Guadalajara con le reti di Da Graca e Compagnon, hanno pareggiato per 2-2 contro il Barcellona (doppiette per Moise Kean e Ousmane Dembélé). I Blancos di Carlo Ancelotti, invece, prima hanno incassato il ko per 1-0 contro il Barcellona, con l'ex Leeds Raphinha che ha deciso il suo primo Clasico con un gran sinistro dal limite, poi hanno pareggiato per 2-2 contro il Club America. Prima dell'esordio in campionato, in programma il 15 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, la Juve sfiderà domenica prossima l'Atletico Madrid, una gara dal sapore di Champions e mercato, con Alvaro Morata sempre in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri per l'attacco.