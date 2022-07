La seconda vita del vice presidente Juve: Nedved scatenato in spiaggia

TORINO - (e.e.) Pavel Nedved, la seconda vita della Furia Ceca. Il vice presidente della Juventus è a Los Angeles e si divide fra la squadra bianconera, gli amici come Alex Del Piero e la nuova compagna Dara Rolins. I due fanno coppia fissa da tempo e in Repubblica Ceca i giornali sono scatenati: le copertine sono tutte per loro, l’ex pallone d’oro e la cantante-attrice slovacca. Fiumi di parole e di foto. Senza, peraltro, bisogno di paparazzarli, ormai. Perché Dara posta quotidianamente immagini e filmati dagli Stati Uniti, anche intimi. In spiaggia, nell'ultimo, la Furia Juve si lascia andare a un momento romantico, con la luna testimone e quegli occhi che brillano come non mai.