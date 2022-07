Vlahovic, è il momento di fare la differenza

Formalmente è una definizione sbagliata, ma all’atto pratico quella alle porte sarà la prima, vera stagione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Con tutte le aspettative del caso. Perché i sei mesi da gennaio a giugno sono serviti all’ex viola per prendere confidenza con l’ambiente, dopo che l’affare estivo per portarlo a Torino era stato anticipato all’inverno per ragioni di opportunità. Lampi del peso specifico che potrà avere sulle sorti bianconere si sono già visti, ma a cominciare da agosto si entrerà nel vivo: Vlahovic è stato preso per fare la differenza e, nonostante sia un ragazzo del 2000, ha dimostrato di avere le spalle abbastanza larghe per la Juve. Vuole fare la differenza a livello internazionale, in quella Champions che ha avuto modo di assaggiare soltanto contro il Villarreal, dal sapore più amaro di quanto avrebbe immaginato. Adesso si entra nel vivo e sfide come quella con il Real di domani all’alba, pur senza essere troppo indicative, rappresentano il livello al quale dovrà abituarsi.