Juve, che fine ha fatto Kaio Jorge? Si allena a Montecarlo

TORINO - Che fine ha fatto Kaio Jorge? Il ventenne pernambucano cresciuto nel Santos e acquistato dalla Juventus nel 2021 si è gravemente infortunato al tendine rotule del ginocchio destro con la Under23 il 23 febbraio. Adesso sta cercano di accelerare e anche di sabato si allena a Montecarlo con il suo fisioterapista personale, mil enrique opes. Un duro lavoro quotidiano che non conosce pause per tornare il più presto possibile. L’attaccante vuole prendersi la rivincita contro il destino che l’ha fermato sul più bello. Potrebbe restare alla Juventus fino al mercato invernale e poi eventualmente andare in prestito per giocare e mettersi alla prova. Per il club bianconero si tratta di un investimento di una certa consistenza: il Santos ha incassato 1,5 milioni, inoltre la Juve ha speso 5,3 milioni tra premi e oneri (le commissioni per l’agente).