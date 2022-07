Juve a Los Angeles: Del Piero, con Di Maria le punizioni sono divine!

La sfida tra Di Maria e Del Piero

ADM contro ADP. Angel Di Maria contro Alessandro Del Piero. Su punizione. Roba per palati fini. Ché l'argentino non è esattamente un castigatore a ripetizione, ma quando la butta dentro: beh, c'è di che spellarsi le mani. Rivedere, per credere, ad esempio, la strepitosa rete siglata nel febbraio 2019 contro il Montpellier. L'ex capitano, invece, era una vera e propria sentenza. Per l'occasione i due si sono divertiti a sfidarsi: il sinistro dell'uno, il destro dell'altro. Che già solo vedere Alex calciare a foglia morta dalla "mattonella Borussia" con la maglia della Juve addosso aveva il suo perché, vedere poi el Fideo rispondere dalla parte opposta, poi... Chissà che non sia un passaggio del testimone: ora che è partito anche Dybala, un buon calciatore di punizioni serve parecchio alla Juve.