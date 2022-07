Juve Los Angeles, parla Allegri: "Vlahovic titolare col Real, Szczesny ko"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Massimiliano Allegri parla su Twitch Juve: si gusta Angel Di Maria e pregusta Dusan Vlahovic. L'argentino, come previsto gli garba parecchio (non ha caso ha tanto insistito pur di averlo alla Juventus): «Quelli che sanno giocare a calcio, come Angel, è sempre un piacere vederli in azione. Con la palla e senza la palla. Lui è un giocatore diverso: riesce a fare cose diverse da tutti. È talmente bravo a capire lo sviluppo del gioco che dovremo essere bravi noi ad innescarlo al meglio». Spazio anche a Dusan, finalmente, che sta recuperando il top della forma. «Contro il Real Madrid ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio».