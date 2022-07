Del Piero si rimette la maglia della Juve e i tifosi impazziscono

LOS ANGELES - Alessandro Del Piero, a poche ore dalla sfida contro il Real Madrid, ha fatto impazzire i tifosi della Juve con la sua ultima foto postata sui social. L'ex numero 10 bianconero, che ha fatto visita ai suoi ex compagni impegnati in tournée nella 'sua' Los Angeles, ha infatti pubblicato uno scatto in cui indossa la nuova divisa della Juventus, scrivendo: "Mi sta ancora alla perfezione". Scatenati i tifosi nei commenti, felici ed emozionati nel vedere l'ex capitano con la nuova maglia bianconera.