Mercato: cosa manca alla Juventus a questo punto?

TORINO - A due settimane dall'inizio del campionato e a un mese dalla fine del mercato, la Juventus si trova al primo importante giro di boa della campagna acquisti. Dopo la partenza spettacolare che in un lasso brevissimo di tempo ha visto inanellare Di Maria, Pogba e Bremer, la Juventus è partita per gli Stati Uniti, dove Allegri ha condotto i primi esperimenti e ha valutato le potenzialità e i limiti della rosa, giovani compresi. Al ritorno in Italia ci sarà una riunione con Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, nella quale verranno soppesate tutte le ipotesi che si sono accumulate sul tavolo del mercato bianconero in ogni ruolo. Seguirà, quindi, un'altra fase più operativa, nella quale la società andrà a chiudere per gli uomini che verranno considerati utili. Ma cosa manca in questo momento alla Juventus?

ATTACCO - Il reparto offensivo sembra essere la priorità, perché, ora come ora, Allegri può contare su due punte pure: Dusan Vlahovic (che durante l'estate ha affrontato un lungo e coscienzioso percorso di recupero dalla pubalgia, quindi deve partire senza esagerare) e Moise Kean (apparso motivato e più incisivo dell'anno scorso). Poi, alla voce "giocatori offensivi" o "punte esterne", si contano lo scoppiettante Di Maria e Cuadrado. Fine degli attaccanti. Chiesa, infatti, sarà disponibile fra settembre e ottobre (ma in piena efficienza solo dopo il Mondiale). Considerando che contro il Sassuolo, alla prima giornata di campionato, lunedì 15 agosto alle 20.45, alla Juventus mancherà Moise Kean, squalificato, si capisce come, nelle prossime due settimane, molti degli sforzi della dirigenza saranno concentrati su quel reparto. Morata è in cima ai desideri (può fare la prima punta, come l'esterno, conosce l'ambiente e i compagni), ma con l'Atletico è una trattativa complicata e meno fluida di quanto si possa pensare, nonostante Morata voglia andare via e Simeone non impazzisca per lui. Si parla con sempre maggiore insistenza di Muriel. Resta in piedi l'ipotesi Arnautovic. Si mormora di Mertens a parametro zero, ammesso che il suo cuore napoletano non gli impedisca di sposare la causa bianconera. Chiunque sia, tuttavia, l'acquisto di un attaccante è particolarmente urgente nell'agenda del ds bianconero Federico Cherubini.