Juventus-Real Madrid: McKennie non c'è, spalla lussata

INVIATO A PASADINA (California) - Niente Juventus-Real Madrid per Szczesny: affaticamento all'adduttore, come anticipato da Massimiliano Allegri. Ma all'ultimo ha dovuto alzare bandiera bianca anche McKennie, che si è lussato una spalla. La lussazione è stata subito ridotta, ma era impossibile che il giocatore potesse subito essere utilizzato. Piccolo fastidio muscolare anche per Compagnon. Ovviamente, tra gli infortuni estivi, resta clamoroso il caso Pogba: che si è lesionato il menisco laterale durante un allenamento a Los Angeles e ora sta valutando il daffarsi insieme con gli specialisti.