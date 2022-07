Juventus, una sconfitta Real: 2-0 con gol di Benzema e Asensio

PRIMO TEMPO

La Juventus anti-Real fa i conti con qualche defezione delle ultime ore. Szczesny bloccato da un affaticamento all'adduttore, McKennie si è lussato una spalla e anche il giovane Compagnon deve fermarsi per un problemino muscolare. Allegri si affida dunque a Perin in porta; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro nella linea a quattro di difesa; Zakaria, Locatelli e Fagioli a centrocampo; tridente offensivo composto da Di Maria, Vlahovic e Kean. Il Real schierato da Ancelotti (che nei Mondiali del 1994 a Pasadina era il vice Sacchi) è speculare: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

I blancos partono aggressivi, ma in fuorigioco... Valverde scatta subito, ma il gol non è maturo. Avanti con brio, un po' di qua e un po' di là: Vlahovic e Kean si ostacolano in una buona occasione, Bonucci (12') coglie una traversa su punizione. Poi arriva l'1-0 spagnolo, su rigore perfettamente trasformato da Benzema e maldestramente, pervicacemente causato da Danilo che prima gestisce male un passaggio di Vlahovic e poi atterra Vinicius in area nel tentativo di metterci una pezza (letteralmente peggio del buco, in questo caso).

La Juventus comunque non si sfilaccia (solo un po', via). Bene Alex Sandro che gioca arrembante, benissimo - almeno per un po' - Di Maria che come al solito dà l'idea di poter creare pericoli ogni volta che tocca palla. Alla mezz'ora viene atterrato in area da Courtois, che però effettivamente coglie la palla e solo dopo finisce per entrare in contatto con il bianconero. Di Maria sbaglia anche, però... Al 37' favorisce un contropiede in velocità e in solitaria di Benzema, il quale sul più bello si scontra con un Bonucci attento e perentorio nell'ostacolarlo a dovere.E Perin c'.

Se anche è vero che il Real ha abbassato un po' ritmo e baricentro, è anche vero che continua a risultare più intraprendente e padrone del match. Le velleità bianconere si riducono ad una conclusione dalla distanza respinta da Courtois e di una quasi occasione per Bonucci, mentre gli spagnoli riescono ancora a creare pericoli prima del duplice fischio: Vinicius, palla fuori.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo si riparte con un cambio per parte: fuori Du Maria per Cuadrado su sponda bianconera, fuori Militao per Rudiger su sponda blanca. La sceneggiatura non cambia più di tanto, anzi: senza la variabile Di Maria la Juventus si defila ancora di più... Il Real continua a tenere il pallino del gioco e se non fosse per un Perin reattivo e provvidenziale, la Juve rischierebbe la goleada. Al 12' su Mendy, al 14' su Carvajal e al 18' su Benzema: ce n'è per tutti i gusti, tra respinte di pugno, di piede, in uscita alta... Al 18' Ancelotti opta per lo stravolgimento della squadra e ne cambia tre. Ciò che non cambia è l'andazzo del match: Real di nuovo in rete con una azione tanto da manuale quanto incontrastata che viene finalizzata da Asensio mentre la Juve sta a guardare. 2-0. L'unica timida reazione è da ascrivere a Cuadrado: ma è affare piuttosto velleitario.