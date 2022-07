Juve, Pogba e McKennie cambiano le mosse? Paredes c'è, in avanti Muriel

TORINO - Con Filippo Cornacchia dalla redazione di Tuttosport facciamo il punto sul mercato della Juventus anche alla luce della sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid a Pasadena, in California. Cambia qualcosa? «Beh, gli infortuni di Pogba e McKennie potrebbero incidere nelle scelte. Leandro Paredes del Psg resta in polle ma non è detto che si cerchi anche uno meno regista e più mezzala».

I NOMI Davanti, la Juve fatica a sbloccarsi. «Vlahovic ha bisogno di tempo, anche per via del fisico. E il lavoro per superare la pubalgia ha ritardato gli allenamenti pesanti. Comunque, serve un altro pezzo da novanta là davanti. Il contatto con Muriel dell’Atalanta c’è ancora. Per Morata la situazione non cambia: l’Atletico al momento non molla sul prestito. E poi quelli che si offrono: Werner del Chelsea, Martial del Manchester United e Depay del Barcellona. Unica certezza Belotti che va verso la Roma». Al ritorno dagli Usa ci sarà il vertice tra Allegri, Cherubini e la società.