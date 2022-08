Pogba-McKennie, l’estate sta finendo: Juve con il fiato sospeso

TORINO - Moise Kean e Adrien Rabiot sono squalificati, Paul Pogba e Weston McKennie sono in infermeria: in attesa di nuovi rinforzi dal mercato Massimiliano Allegri è già chiamato all’impresa per superare l’emergenza a centrocampo nel debutto in campionato, il 15 agosto all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. La tournée americana, colorata, effervescente, intrigante sotto l’aspetto del marketing e del brand, piena di romanticismo con gli abbraccia a Giorgio Chiellini e Alex Del Piero, galvanizzante per le sfide contro Barça e Real Madrid, ha lasciato però strascichi pesanti sul piano degli infortuni. Prima è toccato a Pogba alzare bandiera bianca per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro, e lasciare addirittura gli States a metà della scorsa settimana, sabato è capitato a Mckennie, sempre in allenamento, l’ultimo negli States, fermarsi a causa della lussazione alla spalla sinistra. Lo staff medico bianconero l’ha subito ridotta, risistemando la fuoriuscita della testa dell’omero dalla sua sede naturale, ma alla ripresa degli allenamenti, mercoledì alla Continassa, il centrocampista texano verra visitato e lì si valuteranno con precisione i tempi di recupero.