Juve, si allunga l'attesa per Pogba: la visita slitta di un giorno

TORINO - Slitta di una giornata il consulto medico per Paul Pogba. A differenza di quanto ipotizzato non avverrà oggi l'incontro tra il campione francese e il professore Cottet Sonnery a Lione. Il luminare transalpino, che ha già operato in passato Zlatan Ibrahimovic, vedrà il centrocampista francese soltanto domani e in base all'esito della visita gli proporrà la via che riterrà più opportuna per risolvere il problema della rottura del menisco esterno. Ancora 24 ore di passione dunque per una attesa che non dovrebbe registrare altri sfrangiamenti temporali. Anche perché di tempo dal giorno dell'infortunio in allenamento ne è passato: il crack avvenne il 24 luglio.