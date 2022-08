Juve, Pogba è tornato a Torino dopo il consulto: ora si decide

TORINO - Consulto a Lione col guru delle ginocchia, tale Bertrand Cottet-Sonnery, lo stesso che ha operato Ibrahimovic, fatto. Ora Pogba e la Juve devono decidere cosa fare per il bene del giocatore e dell'investimento operato dal club sul francese, che vuole esserci al Mondiale a dicembre e non vorrebbe stare fuori per troppo tempo, lasciando i bianconeri senza il suo 10. Paul è partito e tornato oggi, ha fatto tutto in giornata: è arrivato in Francia a bordo di un volo privato messo a disposizione dalla Juve, ha parlato col luminare e si è rimesso in viaggio, rientrando a Torino. Dovrebbe avere le risposte che cercava, ora può scegliere la via migliore: terapia conservativa o intervento per risolvere il problema al menisco laterale del ginocchio destro. Sono ore di attesa, presto si saprà.