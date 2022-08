Emergenza Juve, jolly Cuadrado: la mossa di Allegri

TORINO - Premessa doverosa: il mercato può ribaltare lo scenario da un momento all’altro, considerando i tanti tavoli sui quali la Juventus sta lavorando per completare la squadra, possibilmente prima dell’inizio ufficiale della stagione. Ma se la prima partita di campionato contro il Sassuolo dovesse disputarsi oggi, e non lunedì 15 agosto, Massimiliano Allegri avrebbe davvero le scelte contate. La dirigenza può aiutare, attraverso un blitz in tempo utile per il debutto nella nuova Serie A, però il Conte Max sta lavorando per mettere in campo la miglior Juventus possibile con le risorse a disposizione in questo momento. Le maggiori certezze arrivano dalla difesa, nonostante la coppia di centrali formata da Bonucci e Bremer sia ancora da testare a fondo: in questo senso aiuteranno sia il vernissage di domani in famiglia a Villar Perosa sia, anzi soprattutto, la sfida internazionale di domenica a Tel Aviv con l’Atletico Madrid di Alvaro Morata, proprio uno degli obiettivi bianconeri per l’attacco .

In attesa di un colpo in entrata nel ruolo di esterno sinistro (discorsi ancora aperti per Kostic sul quale c’è da tempo pure il West Ham) e con Kean squalificato per la prima di campionato, Allegri sta dando fiducia a Juan Cuadrado, il trasformista, colui che nella sua avventura bianconera ha messo piede in ogni zona del campo, porta a parte. Se il centrocampo sarà da inventare totalmente a causa degli infortuni e di un’altra squalifica, quella di Rabiot, la fascia mancina d’attacco vedrà il colombiano doversi reinventare in un ruolo dove - parola di Allegri - può “divertirsi”, ma nel quale finora non ha avuto un impatto forte come lo stesso Allegri si sarebbe augurato: nei test di livello internazionale disputati, Cuadrado non è riuscito a fare la differenza, anche se si sono visti dei miglioramenti con il Real Madrid (qualche spunto interessante nonostante una forma fisica ancora da trovare come è normale che sia in questa fase dell’anno) rispetto all’uscita più balbettante con il Barcellona. Il colombiano sarà dunque chiamato a fare qualcosa a sinistra e dispone ancora di quasi due settimane per arrivare nella miglior condizione possibile quando il gioco comincerà a farsi duro e serio.

Attaccante esterno a destra, laterale a tutta fascia, terzino, all’occorrenza mezzala, ora dirottato a sinistra: il jolly bianconero è più che mai indispensabile nella situazione di attuale emergenza in cui versa la Juventus, eppure la nuova stagione, a giugno, era cominciata con qualche dubbio per il colombiano. Il rinnovo automatico aveva fatto scattare il prolungamento a stipendio pieno, con il club che puntava a un ulteriore allungamento dell’accordo con la contemporanea ridistribuzione dello stipendio su due anni e non su uno soltanto. I discorsi a livello contrattuale con l’agente del giocatore proseguono, nel frattempo Cuadrado può sfruttare una grande opportunità: dimostrare così alla Juventus, attraverso la sua duttilità, che i rinforzi del mercato servono, ma che le risorse fondamentali si trovano già al suo interno, senza andare a cercarle altrove.