Juve, la doppia sfida tra Del Piero e Di Maria: punizioni e Crossbar Challenge VIDEO

L'eterna leggenda bianconera contro il campione del presente, il nuovo acquisto. Intrigante l'amichevole doppia sfida tra Alessandro Del Piero e Angel Di Maria, andata in scena durante lo Juventus Summer Tour a Los Angeles e riproposta sui canali ufficiali del club. Doppia sfida perché la prima, a suon di punizioni, è finita in parità con due centri su cinque ciascuno. Per decretare un vincitore è stata quindi lanciata una ulteriore gara: la "Crossbar Challenge".