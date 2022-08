Juve-Sassuolo tutto esaurito. Biglietti in vendita, c'è la Roma di Dybala

TORINO. La speranza della Juventus e ancor di più, manco a dirlo, di Massimiliano Allegri è ovviamente quella di poter contare su Muriel e Kostic (e/o chi per loro) già per il debutto in campionato. Non è dato sapere, ancora, fino a che punto sarà possible esaudire questa speranza allegriana. Quel che è certo, però, che lunedì 15 agosto (ore 20.45), se non in distinta, ci sarà il pienone quantomeno sugli spalti. Ieri, infatti, la società ha comunicato di aver ceduto tutti i biglietti per Juventus-Sassuolo di lunedì 15 agosto, fischio d’inizio alle ore 20.45, con questo annuncio sul sito ufficiale: «Esaurite tutte le disponibilità di tagliandi per la sfida», pur specificando: «Continuate a monitorare il Ticket Shop, perchè alcuni posti potrebbero ancora liberarsi, qualora gli abbonati decidessero di mettere a disposizione il loro posto!».