Juve, Villar Perosa per Beccantini: "Un ponte tra epoche, uomini prima di calciatori"

Roberto Beccantini ha mezzo secolo di giornalismo sportivo alle spalle, durante il quale ha raccontato tutto, spesso meglio di tutti. Me nell’enclicopedia del suo cuore, Villar Perosa è un capitolo particolare. E corposo. Suo padre Mario vi dedicava le sue vacanze, santificandole al tifo per la Juventus . Così Roberto non è mai riuscito a essere indifferente di fronte al rito estivo che raccoglie i tifosi della squadra più amata d’Italia (anche più odiata, ma è un’altra storia) in un minuscolo paesino della Val Chisone . Frequentato da figlio e da professionista.

La tua prima volta?

«Nel 1968, avevo 17 anni. Fu un’emozione, lo ammetto. Fu la prima del giovane Benetti che segnò su rigore, poi tripletta di Haller».

E da giornalista?

«Andavo poco, perché se c’era mio papà volevo evitare il conflitto di interessi, Anche se poi tutti i colleghi lo usavano come “corrispondente” nell’albergo bianconero. Fondamentale per tutti era sapere quando sarebbe arrivato l’Avvocato. E lui spesso ci chiamava con la soffiata giusta in modo da farci salire in tempo».

Oggi come concepisci il senso di Villar?

«Un viaggio archeologico in un altro calcio. Una rappresentazione sacra in un ambito pagano. Qualcosa che tocca emozioni infantili».

I giovani di oggi lo capiscono?

«Non lo so. So che Villar è ponticello esile, ma vitale, fra il calcio romantico di un tempo e quello di oggi che va troppo veloce. È una giornata che riavvicina giocatori e tifosi, un evento in cui la partitella non conta granché dal punto di vista tecnico, ma con quel contorno e il significato che la famiglia Agnelli ha dato a questo rito è come se una lametta da barba diventasse durlindana. È una scampagnata, qualcosa di simile anche alle feste dell’Unità di quando il segretario del Pci era Berlinguer».