TORINO - (e.e.) In campo li vedremo insieme a fine settembre-ottobre. Nel frattempo, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa fanno coppia sul pullman che li porta a Villar Perosa, casa Agnelli da sempre. Si conoscono, e bene, dai tempi della Fiorentina. Facile, per loro, trovare l'intesa. Max Allegri non vede l'ora di metterli là davanti, ma dopo l'operazione al ginocchio dell'azzurro campione d'Europa bisognerà aspettare e avere pazienza.