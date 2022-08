Juventus, si scalda l'atmosfera a Villar Perosa

INVIATO A VILLAR PEROSA - Tutto pronto per accogliere la Juventus a Villar Perosa dove nel feudo di Casa Agnelli , alle 17, si terrà la tradizionale sfida in famiglia tra la prima squadra di Massimiliano Allegri e l’Under 23 allenata da Massimo Brambilla . Dopo i due anni di stop per via del covid riprende dun que la festa della Juventus ad agosto. Caldo potente, oltre i 35 gradi, anche se una leggera aria sta abbassando la temperatura e potrebbe anche portare nuvoloni per un potenziale breve temporale intorno al momento del fischio d’inizio.

IN PULLMAN Il bus con la squadra è atteso intorno alle 15.45. Su tratterà del battesimo di Villar Perosa per i nuovi acquisti Bremer e Di Maria oltre a Vlahovic. Curiosità per sapere se verrà anche Pogba, alla luce del fatto che è indisponibile per il menisco rotto. I tifosi stanno salendo qui in Val Chisone e ci sono ancora biglietti in vendita anche alla luce dei prezzi poco popolari. Intorno al campo i bianconeri più caldi si sono già posizionati sul percorso che verrà attraversato dai giocatori nella speranza di veder firmata la maglietta appena comprata nelle numerose bancarelle che animano la via centrale di Villar Perosa.