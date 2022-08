Juve, a Villar nel segno di Locatelli e Bonucci

VILLAR PEROSA - Vincono i grandi nell’amichevole di Villar Perosa che ha messo di fronte la Juventus contro l’Under 23. Locatelli e Bonucci nel primo tempo fissano il risultato sul 2-0 poi l’invasione di campo, nei minuti iniziali della ripresa, chiude la sfida.

Una sgambata utile per mettere minuti nelle gambe, per ammirare un grande protagonista come Di Maria che ha distribuito palloni, confezionato giocate e deliziato il pubblico con una conclusione a giro di sinistro di poco alta, e per vedere i giovani in azione, da Fagioli, partito titolare, a Soulè fino a Rovella che, appena entrato, ha provato subito a insidiare la porta di Garofani con un tiro da fuori. Vlahovic ci ha messo invece la testa, ma non è riuscito a lasciare il segno: per ben tre volte ha avuto la chance, senza tuttavia finalizzare. A sbloccare la partita ci ha pensato Locatelli con un tiro dalla distanza, raddoppio di capitan Bonucci di testa, su angolo di Di Maria.