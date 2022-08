Juve, Allegri: "Villar Perosa emozionante, ora bisogna alzare l'attenzione. La società ha lavorato bene sul mercato"

TORINO - Dopo il match amichevole contro la Juve U23 giocato a Villar Perosa, conclusosi 2-0 dopo 49' di gioco, Max Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all'impianto dedicato a Gaetano Scirea: "Villar Perosa è sempre molto emozionante, però è anche un test in vista del campionato", ha affermato il tecnico bianconero. "Oggi è una giornata molto toccante, perché ricorda la storia dei 100 anni della Juventus. Per i nuovi giocatori venire qui e capire cosa sia la Juventus è sempre molto importante. La passione, la voglia e i sacrifici che servono per raggiungere gli obiettivi che è nel dna della Juventus. Per quanto riguarda la formazione alla prima giornata tra infortuni e squalifiche numericamente ci mancano un po’ di giocatori ma in qualche modo faremo. Ora l’importante è finire la settimana nel migliore dei modi e andare a fare l’amichevole domenica contro l’Atletico Madrid. Poi da mercoledì quando riprenderemo dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro il Sassuolo”, spiega.