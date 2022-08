Juve, Locatelli: "Di Maria non è un giocatore normale. Più offensivi? Ci proveremo"

TORINO - La Juve A vince la tradizionale amichevole estiva di Villar Perosa contro l’Under 23. Uno dei protagonisti del 2-0 dei bianconeri è stato senza dubbio Manuel Locatelli, autore - insieme a Leonardo Bonucci - delle due reti che hanno deciso la sfida in famiglia. Il centrocampista bianconero, ai microfoni di Sky Sport, commenta a caldo gli aspetti tattici sui quali Massimiliano Allegri sta lavorando con il suo staff per rendere la Juve competitiva fin da subito: "Stiamo provando ad avere un po’ più palleggio, ci stiamo provando e ci stiamo mettendo impegno, seguiamo quello che dice il mister", assicura Locatelli. "Penso che sia stata una bella giornata in famiglia, noi giochiamo per i tifosi, questo entusiasmo è un qualcosa che ci condiziona. È stata una giornata bella per loro e va bene così”. Il giocatore della Nazionale sottolinea inoltre come la Juve stia lavorando maggiormente sulla fase offensiva e sugli inserimenti senza palla dei centrocampisti. Un'arma, quest'ultima, che avvicina Locatelli alla porta e che offre più soluzioni ad Allegri: “Stiamo provando cose nuove e questo è importante, io mi trovo bene a giocare più avanti, sicuramente cercheremo di farlo”.