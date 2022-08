Juve, Kostic quel che Kostic: va convinto l'Eintracht. Domenica confronto per Morata

TORINO - Ecco per il punto mercato sulla Juventus. Ci spiega tutto Stefano Lanzo : «A Villar Perosa il tecnico Max Allegri ha detto che il club è vigile e rafforzerà la rosa. Il primo nome è quello di Filip Kostic : c’è l’accordo con il serbo, ora bisogna trattare con l’Eintracht. Occhio quindi al West Ham che può offrire di più. Ma il giocatore, comunque, spinge per vestire la maglia bianconera».

ALTRI AFFARI Dopo il test in famiglia, domenica match più impegnativo a Tel Aviv contro l’Atletico Madrid: «Sarà l’occasione per riparlare di nuovo di Alvaro Morata: i Colchoneros accettano soltanto la cessione a titolo definitivo, la Juve vuole il prestito. Staremo a vedere. Altrimenti, si andrà sulle altre piste per il vice Vlahovic, da Muriel a Martial». Infine, il botto a centrocampo: «Tutto ok con Leandro Paredes: appena Arthur uscirà (sta trattando con il Valencia di Rino Gattuso), allora la Juve farà un summit con i parigini per trovare un accordo».