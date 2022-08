Juve, Gatti: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile"

VILLAR PEROSA - "Oggi è un giorno di festa, speravo la partita durasse un po' di più, ma i nostri tifosi sono la nostra forza. Avrei continuato a fare autografi, ma dobbiamo andar via". Così si è espresso Federico Gatti , neo difensore della Juventus , a margine della tradizionale partita in famiglia di Villar Perosa contro l' Under 23 bianconera . "Vestire questa maglia è un'emozione ogni giorno", ha sottolineato Gatti . "Qui si è sempre destinati a migliorarsi, mi sento cresciuto e ho ancora da migliorare. Mi trovo benissimo qui. Mi fanno piacere le parole di Bonucci che ha detto che posso arrivare lontano, cerco di migliorare lavorando con loro". Il centrale classe 1998 promette inoltre di "onorare e rispettare la maglia sia dentro che fuori dal campo ogni giorno. Perché la Juve è una società storica e uno dei top club a livello europeo".

Juve, Gatti lancia la sfida: "Vogliamo vincere tutto"

L'ex difensore del Frosinone spera di raggiungere tutti gli obiettivi possibili come singolo e lancia il guanto di sfida alle altre big della Serie A per lo scudetto: "A fine anno voglio raccogliere il massimo come singolo e come squadra, mi piacerebbe arrivare, non dico dove, ma il più in alto possibile. Siamo qua e vogliamo vincere tutte le partite". Sull'esperienza nella tournée statunitense, Gatti non nasconde l'emozione di aver visitato gli Usa: "È stata un’emozione enorme già solo andare in America. Poi giocare contro squadre così blasonate è stata un’emozione enorme”. Chiosa finale sui compagni che lo hanno più impressionato finora: "Tutti. Cerco di prendere i dettagli da ogni mio singolo compagno, sono contentissimo di essere qui".