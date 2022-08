Marchisio, l'omaggio a Villar Perosa e ai successi della Juve: "Non è solo storia"

Oggi si è disputata la classica amichevole in famiglia tra la Juventus 'A' e l'Under 23 bianconera a Villar Perosa, una festa nata nel 1959, quando fu l'Avvocato Gianni Agnelli a dare il via a quella che è una tradizione unica nel calcio italiano. Dopo l'assenza per due anni dovuta al Covid, c'è stata grande accoglienza di pubblico per la sfida decisa dalle reti di Locatelli e Bonucci nel primo tempo. La partita è stata poi interrotta dopo quattro minuti del secondo tempo per la tradizionale invasione di campo. Sui social network Claudio Marchisio, che di queste amichevoli in famiglia ne ha giocate tante, ha voluto rendere omaggio al tradizionale appuntamento bianconero a Villar Perosa pubblicando su Instagram quattro foto di edizioni precedenti e il messaggio: "Per festeggiare gli ultimi, per preparare i prossimi. Non è solo storia, è la nostra storia".