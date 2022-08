Juve, Fagioli ha convinto Max: idee, tiri e voglia di gol

TORINO - Dal Sassuolo al Sassuolo, tre anni e undici mesi dopo. E’ il tempo che lunedì 15 agosto, giorno del debutto in campionato della Juventus contro i neroverdi, sarà trascorso da sabato 15 settembre 2018, vigilia di un altro Juventus-Sassuolo , passato alla storia per i primi gol bianconeri di Cristiano Ronaldo. In quella vigilia Massimiliano Allegri fece una rivelazione: «Nella Juventus c’è un ragazzo, un 2001, che si chiama Fagioli, che è un piacere veder giocare».

A Ferragosto Allegri si prenderà quasi certamente il piacere di vedere Fagioli giocare a calcio per la prima volta da titolare nella Juventus in Serie A (lo ha già fatto in Coppa Italia, con Pirlo). E Fagioli, tornato dopo aver guidato la Cremonese alla promozione in Serie A nella scorsa stagione, proverà a prendersi la Juventus, obiettivo che ha in testa da quando a 14 anni aveva lasciato proprio il grigiorosso per passare in bianconero. Obiettivo che il ventunenne centrocampista comincerà a raggiungere ancora prima dell’esordio da titolare allo Stadium: perché a metà della prossima settimana firmerà il rinnovo del contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. L’accordo è stato di fatto già raggiunto negli incontri degli ultimi giorni tra il suo agente Andrea D’Amico e il ds bianconero Federico Cherubini.

Juve, Fagioli e la fiducia di Allegri

Apposta la firma dei suoi sogni (tifa Juve fin da bambino), Fagioli poi dovrà realizzare il resto, di quei sogni. La parte più importante, quella che ha a che fare con il campo: perché se il posto da titolare contro il Sassuolo sembra esserselo conquistato (ma dovrà confermare di meritarselo anche domenica a Tel Aviv contro l’Atletico Madrid), quel che verrà dopo dovrà sudarselo. E la concorrenza a metà campo aumenterà velocemente, perché potrebbe arrivare Paredes e perché Rabiot rientrerà dopo aver scontato la giornata di squalifica, se sarà sempre bianconero (di entrambe le situazioni parleremo dopo). Di certo, però, il rinnovo è una dimostrazione importante della fiducia della società e di Allegri, che gli sta affidando il ruolo di mezzala offensiva e di qualità che sarebbe stato di Paul Pogba. Fagioli per molte caratteristiche, oltre che per lo spessore assoluto, è decisamente diverso dal Polpo, ma ha in comune con lui tecnica e fantasia, capacità di saltare l’uomo e inventare la giocata sorprendente (vedasi il gol da oltre centrocampo sfiorato in Juventus-Chivas), sia in fase di rifinitura che di conclusione. Oggi è lui l’uomo designato ad accendere il centrocampo bianconero fino al ritorno del Polpo. E magari anche dopo, assieme al francese.