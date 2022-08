As: "L'Atletico non è partito per Tel Aviv, sfida con la Juve a rischio". Si potrebbe giocare a Torino

TEL AVIV (Israele) - "Juventus-Atletico Madrid non si gioca, almeno non a Tel Aviv in Israele": lo annuncia il quotidiano spagnolo "As", che spiega come gli ultimi avvenimenti accaduti a Gaza, con bombardamenti e possibili rappresaglie (nella notte 160 razzi e 30 attacchi aerei con 11 morti), hanno posto l'amichevole tra bianconeri e colchoneros in serio rischio. La Juve ritiene che la sicurezza della propria squadra non può essere garantita. L'Atletico, intanto, non è partito: dopo l'allenamento di questa mattina gli spagnoli avevano appuntamento alle 11:30 a Majadahonda per recarsi in aeroporto e decollare per Tel Aviv alle 12:30, ma all'ultimo minuto si è deciso di non volare. La sfida era in programma per domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, da capire ora se verrà scelta una nuova location e se sì quale. Sembrerebbe sul tavolo l'ipotesi di giocare la partita a Torino, ma non c'è ancora una conferma ufficiale.