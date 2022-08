Juve-Atletico Madrid sospesa: non si gioca, è ufficiale

TORINO - "In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata". Così si apre il comunicato della Juve che annuncia l'annullamento del match a causa delle nuove tensioni che stanno riguardando la Striscia di Gaza, con bombardamenti, attacchi aerei, razzi e vittime: "A causa dell’attuale situazione di sicurezza - prosegue la nota del club bianconero -, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".