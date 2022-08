Juventus-Atletico Madrid si gioca! Domani alle 18 alla Continassa

TORINO - Juventus-Atletico Madrid si gioca! Non a Tel Aviv e non davanti a un pubblico di tifosi, ma allo Juventus Training Center della Continassa alle 18 di domani, domenica 7 agosto. La decisione è stata presa nel corso di un concitato pomeriggio, dopo che in mattinata i club avevano convenuto che giocare in Israele, in questo momento, non sarebbe stata una scelta sicura, vista l'escalation del conflitto nella Striscia di Gaza.