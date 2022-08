Juve, il significato del potente messaggio di Elkann

TORINO - Difficile per una squadra abituata a vincere aggrapparsi al concetto di memoria. Ecco dunque che correre dietro all’attualità significa necessariamente perdere di vista il rapporto con la propria storia. Il passato, nell’ottica bianconera, rappresenta da sempre uno stimolo per il presente e il futuro, ma si ferma qui. Dal punto di vista letterario ciò spiega tante cose; non esiste ad esempio una precisa mitologia juventina identificabile in certi grandi passaggi della storia. Il Torino di Superga, la Lazio di Chinaglia e Maestrelli, il Napoli di Maradona, la Samp di Boskov, Mancini e Vialli sono squadre su cui sono stati scritti libri, girati film e rappresentate pièces teatrali proprio per l’eccezionalità dell’evento. Nella Torino bianconera, invece, si archiviano campioni e formazioni dall’oggi al domani, ed è dunque normale che il filone di nove scudetti appartenga già al mare dei ricordi. Ciò che è accaduto due giorni fa a Villar Perosa ci ha in parte stupiti. Nella stagione che segnerà la ricorrenza del centenario della proprietà (record assoluto per qualsiasi competizione sportiva), la squadra si è recata in visita al cimitero dove riposano gli Agnelli. Una visita silenziosa, forte e intensa, inedita per certi versi, accompagnata dalle parole di Andrea e Jaki. La storia, per non dire la leggenda, sarà la molla per aggiungere qualcosa di più alla narrazione di un fatto unico. C’è chi ci ha visto persino del “granatismo” in questa cerimonia breve, sobria, utile a far capire soprattutto ai nuovi che cosa significa giocare nella Juventus. Persino il freddo Adrien Rabiot deve avere sentito qualcosa di diverso se ha parlato con i tifosi di tradizione. Il culmine della giornata, non priva di commozione che dopo due anni ha restituito l’appuntamento di un tempo, il senso di un abbraccio, è stato il dono della maglia di capitano di Leonardo Bonucci a Beppe Furino. A proposito di storia, di chi ha lasciato ogni goccia di sudore sul campo. Furia lotta come un leone, i ragazzi cercheranno di fare lo stesso.