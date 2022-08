Juventus-Atletico, Kean niente amichevole per punizione: era in ritardo

TORINO - Moise Kean salta la partita amichevole contro l'Atletico Madrid per ragioni disciplinari. Alla base della mancata convocazione ci sarebbe un ritardo all'allenamento di questa mattina che ha fatto arrabbiare Massimiliano Allegri. Non è la prima volta che Kean subisce una punizione per i suoi ritardi e per comportamenti indisciplinati nei ritiri.