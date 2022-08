Juve, vertice a bordo campo tra Nedved, Cherubini e Berta

TORINO - (e.e.) Tutti e tre a bordocampo, come in un summit di calciomercato fuori sede: Pavel Nedved, vice presidente, Federico Cherubini, ds Juventus, Andrea Berta, ds dell’Atletico Madrid. «Ma allora, ce lo date o no in prestito Alvaro Morata?». «Vorremmo tanto, ma le regole finanziarie ci impongono la cessione a titolo definitivo, non in prestito». «Noi non possiamo permetterci un acquisto adesso». «Allora resta da noi, a queste condizioni». «Dai, proviamo a trovare la formula giusta, anche per il ragazzo». «Ok, ci rivediamo dopo il match». Dialogo immaginario alla Continassa, con Juventus e Atletico Madrid al test di rifinitura in vista del debutto in campionato.