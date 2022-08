Morata, quanto servirebbe alla Juventus. Allegri, mille guai

I GUAI L'elenco delle assenze è sterminato e Allegri deve fare di necessità virtù: all'ultimo si aggiungono le defezioni di Pellegrini (contusione al ginocchio destro) e di Kean, fuori per ragioni disciplinari perché presentatosi in ritardo alla convocazione. Questo giustifica solo in parte la differenza vista in campo tra la Juventus e l'Atletico Madrid trascinato da uno scatenato Alvaro Morata, autore di una doppietta già nel nel primo tempo: l'ex più atteso, anche per ragioni di mercato, è scatenato e manda un chiaro segnale. Due reti da grande attaccante: la prima sfruttando la verticalizzazione perfetta di Joao Felix dopo un movimento preciso, il secondo di prepotenza saltando come birilli prima Bonucci e poi Bremer.

PREOCCUPATI Un segnale di allarme per Allegri a poco più di una settimana dal debutto in campionato con il Sassuolo a Ferragosto: certo, contro una big come l'Atletico ci sta la sconfitta, ma le difficoltà nella costruzione del gioco, la solitudine di Vlahovic e le troppe incertezze in difesa non possono lasciare tranquilli il tecnico livornese. Morata servirebbe eccome alla Juventus, così come Molina, cercato in estate e poi finito alla corte di Simeone e ieri costante spina nel fianco bianconero. E l'Atletico sbaglia anche un rigore con Joao Felix, dopo il fallo di mano di Alex Sandro. Sotto lo sguardo del grande assente Pogba, a bordo campo di fianco ad Arthur, la Juventus cerca di aggiustare le cose nel secondo tempo quando Gatti in difesa, Rabiot e Miretti a centrocampo portano equilibrio e coraggio. Ma arriva anche il terzo gol spagnolo, firmato da chi? Ovviamente da Morata, che corregge una punizione di Lemar e sorprende Perin. E c'è anche tempo per il 4-0 di Cunha. La serata perfetta di Alvarito, tanto da riflettere invece per Allegri e la Juve.