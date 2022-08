Juve, Danilo: "Serve più cattiveria, prendiamoci le responsabilità"

TORINO - "Niente da dire, anche se è vero che siamo stanchi e che abbiamo ancora addosso le fatiche dell’America, sono 9 ore di fuso, io per esempio non ho dormito bene. Stiamo lavorando tanto nelle settimane, anche doppio allenamento e si sente. Però dobbiamo imparare da queste squadre come Barcellona, Real e Atletico, hanno una storia vincente". Così Danilo analizza a Sky il pesante ko incassato dalla Juve contro l'Atletico, un 4-0 che mette in luce le debolezze della squadra di Allegri. "È un risultato pesante, dobbiamo sicuramente migliorare. Preoccupazione? Dobbiamo fare attenzione, nel calcio non basta avere ideee e giocare bene, bisogna essere più cattivi su ogni pallone. Siamo la Juventus, abbiamo addosso la storia e una maglia pesante, prendiamoci questa responsabilità perché i tifosi si aspettano una stagione migliore dell’anno scorso", ha aggiunto.