Juve, Allegri: "Serve un'altra mentalità. Kostic? Lavoro con chi ho"

TORINO - "L’Atletico è tra le squadre più forti in Europa e ha una rosa importante, detto questo noi siamo arrivati stanchi a questa gara. Bisogna trarre il positivo da queste partite, ci deve servire da insegnamento perché manca una settimana per prepararci al meglio all’inizio del campionato, soprattutto a livello mentale". Mastica amaro Allegri dopo il 4-0 subìto dall'Atletico di Morata, autore di una tripletta. Ma il tecnico bianconero resta fiducioso: "Dobbiamo capire che per vincere certe partite ci vuole altro. Nessuno strascico, se analizziamo bene la partita. Il 15 però ci saranno tre punti in palio e l’atteggiamento sarà diverso", ha spiegato a Sky.