La Juventus corre ai ripari dopo il ciclone Morata: Kostic subito. E a centrocampo...

TORINO - Il ciclone Alvaro Morata si è abbattuto sulla Juventus alla Continassa: 3 dei 4 gol dell’Atletico portano la sua firma, tra rimpianti e ultimi tentativi sul mercato. Ne parliamo con Stefano Lanzo: «Era l’ultimo test prima del campionato e quindi lascia il segno. Morata, poi, resta “chiacchierato” e richiesto dai tifosi: è stato protagonista, mentre la Juventus è in difficoltà. Max Allegri ha molto da lavorare: sia negli Usa che qui il gap con le squadre spagnole è parso piuttosto evidente». Filip Kostic è in arrivo: il club lavora per prelevarlo dall’Eintracht di Francoforte prima della Supercoppa Europea. Ma anche a centrocampo servono rinforzi: non solo Leandro Paredes del Psg. L’ultima idea è Davide Frattesi del Sassuolo.