Tegola Juve, Szczesny ko: ecco quante partite salterà il portiere

Il bollettino medico

Il portiere polacco "a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid - si legge in unanota della Juve - è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica". Un bel problema per Allegri, che dovrà fare a meno di Szczesny nell'esordio in campionato a Ferragosto contro il Sassuolo e poi nei successivi match con Sampdoria e Roma, con la speranza di riaverlo poi nella sfida con lo Spezia alla quarta giornata.