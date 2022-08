Juventus, Allegri e il piano per Kostic: due opzioni e lancia Vlahovic

TORINO - Filip Kostic a Torino, subito. Massimiliano Allegri è stato chiaro nella riunione con i dirigenti: mi serve come il pane, so come utilizzarlo al meglio, non avrà problemi di adattamento. Il serbo ha aspettato la Juventus, ringraziando il West Ham per l'interessamento e per l'offerta anche più sostanziosa. Ma voleva vestire il bianconero e con l'agente italiano il piano è stato individuato: pazienza, lavorare ai fianchi l'Eintracht, impegnarsi fino all'ultimo. Ma niente Supercoppa contro il Real Madrid a Helsinki, eh. Sarebbe stato troppo. Koostic quel che Kostic, ecco l'affondo e la chiusura.

IN CAMPO COSI' Il serbo agli ordini del tecnico e in campo, salvo contrattempi (toccare ferro please), nella prima di campionato contro il Sassuolo nella serata di Ferragosto allo Stadium. Là a sinistra (Juan Cuadrado la variante, però il colombiano è un enigma), come controparte di Angel Di Maria schierato a destra con Dusan Vlahovic in mezzo. Oppure esterno a tutta fascia con eventuale cambio di modulo, visto che anche Alex Sandro in questo periodo non sembra un fulmine di guerra. Lui dà la disponibilità e ha la gamba per farlo. Poi, ovvio, la sua specialità è l'assist servito al bacio. E allora Vlahovic, il suo compagno di Nazionale, lo aspetta a braccia aperte. In questo momento, si trova a zero gol segnati: vuoi mettere, con Kostic buttarla dentro potrebbe diventare un tantino più semplice, fosse anche solo per l'intesa cresciuta nella Serbia che andrà al Mondiale. E allora vai con Filip, a tutta birra. Per cambiare marcia, altrimenti l'avvio sarà tutto in salita.