TORINO - A Torino dal 1997 al 2001, acquistato dall'Atalanta, e la Juve non dimentica: nel giorno dei 49 anni di Filippo Inzaghi il club bianconero fa gli auguri al suo ex attaccante, poi passato al Milan per rimanerci una vita (2001-2012) e diventarne un simbolo. "Tanti auguri a Pippo Inzaghi", questo il messaggio social speciale pensato dalla Juve per omaggiare l'attuale allenatore della Reggina.