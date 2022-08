Sprint Juventus: Depay e Paredes. Ma prima via Rabiot e Arthur

TORINO - Nuovo sprint per il mercato della Juventus. Dopo l’accordo per Filip Kostic, in arrivo a Torino, il club bianconero spinge per altri due colpi: Memphis Depay del Barcellona e Leandro Paredes del Psg. L’olandese ha la proposta di un biennale e l’accordo è fattibile, dopo la risoluzione con i blaugrana. L’argentino aspetta che i bianconeri affondino con il Psg, dove non è una prima scelta. Prima, però, servono le uscite: Arthur e Adrien Rabiot. Il brasiliano è in trattativa con il Valencia e vuole andarci, ma gli spagnoli non intendono pagare uno stipendio da 7 milioni a stagione. Il francese fin qui è stato ai margini: la Juve nel frattempo ha l’accordo con il Manchester United e ora deve convincere il giocatore e la mamma. Insomma, il campionato incombe e Max Allegri preme per completare e migliorare la rosa, anche perché per un po’ non può contare su Paul Pogba che era il valore aggiunto di inizio avventura.