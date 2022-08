TORINO - (e.e.) Filip Kostic pedala verso Torino. Massì, magari a breve cambierà mezzo e salirà sull'aereo. La sua ultima giornata all'Eintracht è stata comunque piena: allenamento al mattino con i compagni, i saluti e poi ciao a tutti. Loro a Helsinki per la Supercoppa contro il Real Madrid, lui a sistemare le ultime cose per il trasloco alla Juventus. Dove Max Allegri lo vuole in campo senza perdere tempo, anche lunedì nell'esordio in campionato contro il Sassuolo.