Juventus: Kostic in arrivo, visite e firma. Offerta a Depay

TORINO - Facciamo un punto sul mercato della Juventus con Stefano Lanzo dalla redazione. Partiamo da Filip Kostic: «Il serbo arriva per un totale di 17 milioni, bonus compresi. E' atteso domani per visite e firma sul contratto triennale. Tarderà appunto di qualche ora l'arrivo a Torino perché deve sbrigare alcune pratiche burocratiche. Ma ha già salutato i compagni dell'Eintracht Francoforte dopo l'ultimo allenamento. Max Allegri lo vuole subito a disposizione e lunedì incombe il debutto in campionato contro il Sassuolo allo Stadium».